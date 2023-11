Calor retorna em Aquidauana e máximas ultrapassam 40°C

Céu aberto em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana será de altas temperaturas, com máximas que ultrapassam os 40°C. A umidade relativa do ar estará em índice crítico de 10 a 30%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol predomina no Estado, com variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Na terça-feira, 7, a cidade amanhece com mínima de 23°C e alcança 40°C ao longo do dia. A região pantaneira e sudoeste, como em Corumbá e Porto Murtinho variam os termômetros com máxima de 42°C.

Já na quarta-feira, 8, Em grande parte do estado, a previsão é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuva principalmente durante o período da tarde/noite. A maior probabilidade de ocorrência das chuvas é nas regiões pantaneira, sudoeste, central e sul do Estado. Para as regiões pantaneira, norte e sudoeste, mínimas entre 25e 29°C e máximas de até 42°C.

A previsão indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo, na quinta-feira, 9. As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, mas o destaque são para as regiões sul, central, sudoeste, oeste e nordeste.

O Cemtec diz que essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Para as regiões pantaneira, norte e sudoeste, mínimas entre 24 e 27°C e máximas de até 38°C.

Calor extremo

Ainda conforme o monitoramento, nos dias 13 a 20 deste mês, os modelos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico, que irá favorecer uma nova onda de calor, com altas temperaturas próximas aos 40-45°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 10 e 30%.