Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

Seleção irá preencher cargos de analista e técnico legislativo
edital definirá número de vagas / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou, nesta quinta-feira (11), a realização de um novo concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.
De acordo com Motta, o concurso será fundamental para repor vagas deixadas por servidores aposentados e para fortalecer a estrutura administrativa do Legislativo federal.
“Precisamos garantir um quadro funcional qualificado e dimensionado para atender às demandas da Câmara. A realização do concurso é essencial para melhorar as condições de trabalho e manter a excelência dos serviços prestados”, afirmou o presidente da Casa.
A autorização foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados na mesma data. O documento detalha que as vagas serão destinadas aos cargos de analista legislativo e técnico legislativo, com diversas especialidades.
Cargos previstos no concurso:
Analista legislativo, nas áreas de:
Técnico legislativo, com atribuições em:
A quantidade de vagas para provimento imediato e para cadastro de reserva ainda será definida em edital específico, que será publicado posteriormente pela Diretoria-Geral da Câmara.
