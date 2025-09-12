Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 19:56

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

Seleção irá preencher cargos de analista e técnico legislativo

Publicado em 12/09/2025 às 18:09

edital definirá número de vagas / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou, nesta quinta-feira (11), a realização de um novo concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.

De acordo com Motta, o concurso será fundamental para repor vagas deixadas por servidores aposentados e para fortalecer a estrutura administrativa do Legislativo federal.

“Precisamos garantir um quadro funcional qualificado e dimensionado para atender às demandas da Câmara. A realização do concurso é essencial para melhorar as condições de trabalho e manter a excelência dos serviços prestados”, afirmou o presidente da Casa.

A autorização foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados na mesma data. O documento detalha que as vagas serão destinadas aos cargos de analista legislativo e técnico legislativo, com diversas especialidades.

Cargos previstos no concurso:

Analista legislativo, nas áreas de:

  • Registro e redação;
  • Processo legislativo e gestão;
  • Comunicação social;
  • Documentação e informação legislativa;
  • Museologia;
  • Engenharia;
  • Medicina.

Técnico legislativo, com atribuições em:

  • Polícia legislativa federal;
  • Assistência legislativa e administrativa.

A quantidade de vagas para provimento imediato e para cadastro de reserva ainda será definida em edital específico, que será publicado posteriormente pela Diretoria-Geral da Câmara.

