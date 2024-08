Câmara de Aquidauana promove nesta terça a 1ª sessão do 2º semestre

Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana dá início ao segundo semestre de 2024 com uma sessão marcada para esta terça-feira, 6 de agosto. Devido às reformas em curso no Plenário Estevão Alves Corrêa, a sessão será realizada no Auditório Gerônima Barbosa de Oliveira, situado no Posto de Saúde da Duque.

O presidente do Poder Legislativo, vereador Nilson Pontim, explicou que a mudança de local se deve às condições estruturais do plenário, que está passando por uma reforma significativa. "Estamos reformando o Plenário Estevão Alves Corrêa para resolver problemas no telhado e melhorar a pintura das salas. O investimento de quase meio milhão de reais é necessário para garantir a segurança e funcionalidade do prédio histórico", afirmou Pontim.

O edifício da Câmara Municipal, que é um patrimônio histórico de Aquidauana, está sendo atualizado para atender melhor às necessidades da comunidade e assegurar a integridade estrutural do local.

Ainda no âmbito das finanças, o presidente Pontim anunciou a devolução de R$ 400.000,00 para a Prefeitura Municipal de Aquidauana. Esse valor, correspondente ao duodécimo, foi devolvido no último dia 31 de julho e contribuirá para o orçamento municipal.

Com essas ações, a Câmara Municipal não apenas melhora suas instalações, mas também reforça seu compromisso com a eficiência e a transparência na gestão dos recursos públicos.