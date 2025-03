CÃ¢meras flagram acidente e fuga de motorista em Aquidauana

Acidente no último domingo / Reprodução/ O Pantaneiro

Imagens de câmeras de segurança registraram um grave acidente ocorrido na noite do último domingo, 2, em Aquidauana, onde um motorista fugiu sem prestar socorro a um motociclista ferido. A reportagem do jornal O Pantaneiro teve acesso exclusivo às imagens que mostram o momento da colisão.

O acidente aconteceu por volta das 23h15 no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Visconde de Taunay, no bairro Guanandy. O vídeo mostra que o motociclista seguia pela via preferencial, no sentido Bairro-Centro, quando foi atingido por um veículo sedan, modelo Chevrolet Prisma, que invadiu a pista. Com o impacto, a vítima foi arremessada a alguns metros de distância, enquanto o carro ainda arrastou a motocicleta por alguns metros antes de fugir do local.

De acordo com informações apuradas, o motociclista, de 28 anos, é proprietário de uma lanchonete e realizava uma entrega de delivery no momento do acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima sofreu uma fratura no calcanhar e foi encaminhada com urgência, na vaga zero, para a Santa Casa de Campo Grande devido à suspeita de rompimento na artéria. No entanto, já passou pela cirurgia e recebeu alta, chegando a Aquidauana na madrugada desta quarta-feira. Agora, está de repouso e em recuperação.

Até o momento, o motorista responsável pelo acidente não foi identificado. A polícia segue investigando o caso.

