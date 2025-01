Câmeras no Pantanal registram cena curiosa de amizade entre filhote de anta e pássaro

Registro de câmera trap / Divulgação

No Pantanal de Mato Grosso do Sul, especialmente na região da Serra do Amolar, em Corumbá, câmeras trap estão sendo utilizadas para monitorar a fauna local. Esses equipamentos têm capturado imagens surpreendentes, como a interação entre um filhote de anta e um passarinho da espécie gralha-do-pantanal.

O Incab-Ipê (Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira) compartilhou um registro inusitado em que um filhote de anta serve de poleiro para a gralha-do-pantanal, mostrando o lado mais curioso e fofo da natureza. Em suas redes sociais, o projeto apresenta diariamente imagens no quadro "A Vida Agitada das Antas", destacando momentos divertidos como o do filhote de anta chamado Romeu, que brinca com seu amigo pássaro.

Importância para a conservação

A gralha-do-pantanal, que frequenta áreas mais preservadas, é um dos exemplos de fauna registrada pelas câmeras, e sua presença indica ecossistemas bem conservados. Por outro lado, as antas desempenham um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas. Como herbívoras, elas consomem grande quantidade de alimentos diariamente, incluindo frutos, folhas e caules, e ajudam na regeneração das florestas ao dispersar sementes por grandes distâncias, promovendo a biodiversidade.

O projeto Eco 21 destaca que as antas são essenciais para o equilíbrio ambiental, pois sua alimentação e comportamento favorecem a preservação e o desenvolvimento natural do bioma.