Caminhão carregado com pedriscos fica pendurado em ponte

Cassilândia Notícias

Caminhão carregado com pedriscos tombou e ficou pendurado em uma ponte de madeira, no município de Cassilândia. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (14).



Segundo informações do Cassilândia Notícias, o motorista do caminhão informou que ao passar pela ponte no distrito de Indaiá do Sul que dá acesso Aroeira, o veículo não aguentou.



A madeira está cedendo em alguns lugares.



O caminhão ficou dependurado e o motorista saiu do veículo sem nenhum ferimento.