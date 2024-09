Caminhão carregado de MDF tomba na BR-262 próximo a Anastácio

Divulgação

Um caminhão carregado de placas de MDF tombou no final da tarde desta segunda-feira, dia 23, por volta das 17h10, no quilômetro 554 da rodovia BR-262, nas proximidades do Posto Arara Azul, entre Anastácio e Corumbá. O acidente ocorreu após um dos pneus do veículo estourar, o que fez com que o motorista perdesse o controle do caminhão e saísse da pista.

De acordo com as informações da equipe de socorro, duas vítimas estavam no caminhão no momento do acidente. Ambas foram encontradas conscientes e sem lesões aparentes. No entanto, uma delas foi encaminhada ao Pronto-Socorro para avaliação médica detalhada, como medida de precaução.