Caminhão fica destruído após bater em carreta em Nioaque

Jardim MS News

Um caminhão caçamba ficou com a frente danificada após colidir contra uma carreta que transportava gado, no cruzamento da Rua XV de Novembro com a Rua Joaquim Murtinho em Nioaque.

O acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira (8) e conforme o Jardim MS News, a suspeita é que os freios do caminhão falharam e colidiram de frente com a lateral da carreta que estava em movimento.

O caminhão ficou com a frente bastante danificada, a carreta estava vazia, ninguém ficou ferido.