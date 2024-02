Caminhão tomba após motorista perder controle da direção

Rádio Caçula

Um caminhão furgão tombou na tarde de segunda-feira (12), após o motorista de 33 anos perder o controle da direção.

Segundo o jornal Rádio Caçula, o acidente aconteceu na MS-112, próximo a Inocência.

Apesar do susto, o condutor saiu sem ferimentos do veículo.

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local e disse que o homem teria perdido o controle do veículo, mas sem saber as causas exatas.