Caminhão tomba e interdita rotatória da BR-262 em Anastácio

Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Caminhão tomba no Trevo da BR-262 em Anastácio / Fotos João Éric / O Pantaneiro
Nesta segunda-feira (3), por volta das 11h, um caminhão caçamba carregado com aterro tombou na rotatória do Trevo da BR-262, em Anastácio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local para orientar o trânsito e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região. O trecho foi devidamente sinalizado para evitar novos acidentes.
Por volta das 13h, equipes de apoio já trabalhavam na remoção da carga e no destombamento do veículo, com o objetivo de liberar totalmente a pista. Até a conclusão dos trabalhos, o trânsito segue parcialmente interrompido no local.
