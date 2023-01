Caminhão tomba na BR-060 e dois homens ficam gravemente feridos

Caminhão tombado na via / (Foto: Divulgação)

Um caminhão carregado com postes de eucalipto tombou na BR-060, em Nioaque, no trecho da Serra de Maracaju, na madrugada da última sexta-feira (27). O veículo descia a serra no sentido ao município quando acabou tombando sobre a pista.

Com o acidente, o motorista e um passageiro ficaram gravemente feridos, recebendo os primeiros socorros por uma equipe da ambulância de Jardim que voltava de Campo Grande, levando uma das vítimas até o hospital de Nioaque.

Também auxiliaram no resgate um comandante dos bombeiros de Bonito e outro militar que também passavam pelo local em uma viatura caminhonete, ajudando a retirar a outra vítima que estava presa às ferragens.

Com a chegada da ambulância de Jardim no hospital da cidade, e deixando a primeira vítima sobre cuidados médicos, eles retornaram até a serra com o apoio da ambulância do hospital do município, ajudando a transportar a outra vítima para o hospital.

Os nomes deles não foram informados, pela gravidade foram, em vaga zero, para a Santa Casa da Capital, a Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência, retirando os postes que ficaram jogando na rodovia, sinalizando a mesma até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).