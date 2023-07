Caminhonete com Tinho foi encontrada por PM durante operação

Caminhonete localizada no barranco / Divulgação

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O local foi isolado para investigação da perícia.

Por enquanto, não foram identificadas as causas do acidente. Niwton perdeu o controle da direção e caiu no barranco, pronto a entrada do Assentamento Ressaca.

Os bombeiros constaram que a vítima não tinha sinais vitais, apresentava hipotermia e pele cianótica, o que indica que o acidente teria acontecido horas antes de ser localizado.

As causas serão investigadas.