Camisão registra temporal com rajadas de vento, veja o vídeo

Chuva com ventos fortes / Você Repórter

O distrito de Camisão, em Aquidauana, registra temporal na tarde desta quarta-feira, 20, amenizando o calor intenso previsto pela onda de calor.

Um leitor do O Pantaneiro registrou a chuva forte isolada, acompanhada de rajadas de vento. O tempo fechado avança pela região.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão não descartava pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao aquecimento diurno.

A estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que a cidade marcou máxima de 37.2°C por volta das 16h, com a mudança do tempo a sensação térmica caiu para 26°C.



Veja o vídeo: