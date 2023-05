Campanha de Maio Amarelo realiza simulação de acidente grave em Aquidauana

Evento será aberto ao público / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana anunciou nesta quarta-feira, 3, a 3ª edição do Simulado de Atendimento à Acidente de Trânsito com Múltiplas Vítimas, em alusão a campanha do Maio Amarelo.

O evento conta com a participação de parceiros, como Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde e Saneamento, 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 7º Batalhão da Polícia Militar, 9º Batalhão de Engenharia e Combate e a Polícia Civil e Polícia Científica.

Nesta edição, a simulação reúne 10 vítimas que precisarão ser socorridas pelas equipes e demandarão uma grande ação de agilidade, pronto atendimento e medidas para tentar salvá-las em meio ao grave acidente que envolverá carros, motos e pedestres.

O 3º Simulado de Atendimento à Acidente de Trânsito com Múltiplas Vítimas acontecerá no dia 26 de maio, às 19 horas, na Avenida Pantaneta. O evento será aberto ao público.