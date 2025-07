Bioparque Pantanal reduziu em 2 toneladas a produção de resíduos de plástico

Visitante com sua garrafinha de água no Bioparque Pantanal / Eduardo Coutinho

Pensando em engajar os turistas na área da sustentabilidade, alinhada a um dos pilares do Bioparque Pantanal, Educação ambiental e lazer, a iniciativa reforça o compromisso com práticas conscientes e responsáveis. O espaço está alinhado às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) e também ressalta a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se como um importante ponto de troca de conhecimento, que aproxima a sociedade da conservação, preservação e da adoção de novos hábitos.

A diretora-geral do complexo de aquários, Maria Fernanda Balestieri, comenta sobre o impacto positivo e a importância da campanha. “Esta ação é um exemplo claro de como é possível alinhar práticas sustentáveis aos princípios ESG, promovendo responsabilidade ambiental, engajamento social e gestão consciente. Mais do que reduzir lixo, estamos fortalecendo o papel do visitante como agente ativo na conservação. Essa campanha reforça a essência do Bioparque Pantanal como um espaço de educação ambiental, onde conhecimento, lazer e atitudes responsáveis caminham juntos. Essa ação reforça que nós podemos fazer a diferença”.

Além disso, o Bioparque Pantanal possui lixeiras recicláveis estrategicamente distribuídas, que facilitam a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. O compromisso com a sustentabilidade se estende à redução do consumo de água e energia, por meio do trabalho de conscientização da equipe interna com mensagens em placas.

O Bioparque também implementa medidas para a redução do uso de papel, incentivando a digitalização de documentos e a utilização da tecnologia. Os papéis utilizados são destinados ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA), onde são reaproveitados nas atividades lúdico-pedagógicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!