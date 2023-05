Campanha Maio Amarelo movimenta conscientização em ruas de Aquidauana

Alunos do projeto Bombeiros do Amanhã participaram da ação / Foto: Divulgação

Os pequenos do projeto Bombeiros do Amanhã participaram nesta terça-feira, 2, do início da campanha do Maio Amarelo, através da conscientização no trânsito de Aquidauana. Neste ano, a campanha completa 10 anos e leva o tema: No trânsito, escolha a vida!

Conforme o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), o objetivo é elevar nos moradores a consciência da atenção e respeito no trânsito, reduzindo acidentes em toda a região.

“Será um mês de intensas atividades, principalmente, com foco na educação e conscientização dos nossos condutores e pedestres. O Maio Amarelo não é apenas uma campanha, mas um ação que vem para ajudar a lembrar os nossos motoristas que respeitar as leis de trânsito e a sinalização pode e muito ajudar a salvar a própria vida e dos outros”, explicou o diretor executivo de Trânsito, Flávio Gomes Filho.

Durante a manhã, os alunos e a equipe do Demutran realizaram uma abordagem educativa nas ruas do centro da cidade, entregando os laços amarelos, que são o símbolo da campanha. A cor amarela significa atenção no semáforo e as crianças aproveitaram para chamar a atenção dos motoristas sobre a importância em seguir as leis de trânsito e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança.