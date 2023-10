Campanha para doação de sangue acontece em todo MS na terça-feira

Doação de sangue / Ilustrativa

A 8ª Edição da Campanha “Doe o Melhor de Você. Doe Vida” acontece na próxima terça-feira, 31, em todo Mato Grosso do Sul. O objetivo é conseguir o maior número de doações de sangue e cadastro de medula óssea, para abastecer o Hemosul e salvar a vida de quem precisa.

Em Campo Grande, as doações poderão ser feitas na sede da Governadoria, na Avenida do Poeta, s/n, bloco 08, no Parque dos Poderes. A coleta será feira das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O Governo do Estado convidou todos os servidores a participar, com destaque aos funcionários da segurança pública, pois a campanha é coordenada pela Sejusp (Secretaria de Fazenda e Secretaria de Justiça e Segurança Pública).