Campanha "Seu Abraço Aquece" inicia entregas e continua a receber doações

A campanha ‘Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem’ fará a entrega oficial das doações nesta quinta-feira (25) quando começa a distribuição dos itens para as instituições cadastradas em Campo Grande e no interior do Estado. A iniciativa do Governo do Estado é promovida pela primeira-dama Mônica Riedel e executada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração)

“O encerramento é nesta quinta-feira, para continuidade da triagem e envio às instituições cadastradas. Nossa intenção é que as pessoas recebam os agasalhos e cobertores nas próximas semanas”, disse Mônica Riedel.

Porém, as doações podem continuar a ser feitas nos locais parceiros – órgãos públicos, igrejas, instituições de ensino. “Os lugares vão ficar com as caixas para receber roupas e cobertores. Quando mais arrecadarmos, melhor. Além dos pontos de arrecadação em Campo Grande, é importante lembrar que as doações também podem ser feitas no interior, os postos estão nas sedes dos Bombeiros e Polícia Militar”.

Wagner Pereira é servidor estadual e junto com grupo do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) doou 50 cobertores. Líder comunitário do Jardim Itamaracá ele também inscreveu a associação de moradores para receber agasalhos, que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade do bairro. “Todos os anos a campanha ajuda os moradores e desta vez também nos unimos para retribuir. É importante participar e uma grande ajuda para quem precisa”.

Início das entregas

A campanha fará a entrega oficial dos itens doados nesta quinta-feira (25), às 16h, no IAC (Instituto Amigos do Coração) e contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel e secretária de Administração, Ana Nardes, além de parceiros e representantes de entidades que serão beneficiadas.

A arrecadação de roupas e cobertores entre os servidores estaduais, teve início no dia 12 de abril, e desde então outras instituições passaram a contribuir e doar itens que serão entregues às famílias que necessitam.

Os cobertores e outros itens de inverno – novos ou em bom estado de conservação -, serão doados para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não-governamentais em Mato Grosso do Sul.

O Instituto Amigos do Coração, será uma das entidades beneficiadas com os agasalhos arrecadados e é responsável pela triagem dos itens doados.

A ONG (Organização não-governamental), realiza projetos sociais desde 2012, entre eles o “Devolvendo Sorrisos”, nas comunidades indígenas Vila Campestre e Nhanderu Marangatu - no município de Antônio João, Amambai – no município de mesmo nome –, Água Funda e Estrela do Amanhã, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A expectativa e atender mais de 16 mil pessoas nas comunidades localizadas nos três municípios, além dos indígenas as doações vão beneficiar também famílias ribeirinhas.

“Nosso papel será de receber o que for doado, triar, separar e distribuir para as instituições. Estamos sendo um braço para apoiar a ação. Atuamos há onze anos em comunidades indígenas em vulnerabilidade. Temos 300 voluntários trabalhando e agora junto ao Estado, teremos ainda mais força”, explicou o presidente do instituto, Estevão Molica.

Serviço

O encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece” será amanhã (25), às 16h no Instituto Amigos do Coração, que fica na Avenida Júlia Maksoud, n. 1.851, no Bairro Monte Castelo.