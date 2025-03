Campanha 'Todos por Elas' alcanÃ§a mais de 900 mulheres do sistema de comÃ©rcio

Divulgação Polícia Civil

Em mais uma ação organizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul durante a agenda da 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, a desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, apresentou a campanha #TodosPorElas para cerca de 300 colaboradoras do sistema Fecomércio MS, do Sesc e do Senac presentes no evento promovido pelas instituições nesta sexta-feira, dia 14 de março.

Durante o evento, realizado no auditório do Senac Hub Academy e transmitido online para todas as unidades no estado, a magistrada apresentou dados referentes à violência contra mulheres em MS e abordou as modalidades de violência doméstica, as medidas protetivas de urgência e como as vítimas devem procurar ajuda. A estimativa é que a palestra tenha alcançado cerca de 900 pessoas entre todas as unidades do sistema de comércio.

A composição de colaboradores na Fecomércio e no sistema Sesc/Senac, que, no final de janeiro, aderiram à campanha #TodosPorElas, reflete uma significativa presença feminina, o que destaca a importância de ações voltadas para a promoção da igualdade de gênero e o combate à violência contra as mulheres. No Senac, das 328 pessoas que fazem parte da equipe, 49,69% são mulheres, enquanto no Sesc, com 590 colaboradores, 62,88% são mulheres. Na Fecomércio, dos 14 colaboradores, 71,42% são mulheres.

“A campanha ser abraçada pela Federação do Comércio e pelo sistema de comércio como um todo é de extrema relevância, uma vez que, devido à capilaridade do sistema, ela terá um alcance muito grande”, destacou a desembargadora.

“A partir desta parceria, a campanha atingirá não só os beneficiários e destinatários desse serviço, mas também os próprios servidores, levando a campanha a mais pessoas, interagindo com a temática e, sobretudo, refletindo sobre a violência contra a mulher, que tem, infelizmente, pautado a vida das mulheres no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo”, complementou.

Na sua apresentação, Jaceguara Dantas ressaltou importantes iniciativas implementadas pelo TJMS para fortalecer a rede de proteção às mulheres, destacando as plataformas ConectaJus Mulher, que reúne informações, recursos e serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em um único ambiente digital, e Protetivas Online, que possibilita a solicitação rápida e sigilosa de medidas protetivas, sem a necessidade de um boletim de ocorrência prévio.

Ela também fez questão de apresentar o Monitor da Violência contra a Mulher, ferramenta que centraliza dados do sistema de justiça relacionados aos casos de violência contra mulheres e meninas, destacando que “esses dados são extremamente importantes, pois fornecem informações cruciais sobre a segurança pública e o Poder Judiciário, contribuindo para aprimorar o sistema de justiça, impulsionar pesquisas acadêmicas e possibilitar a criação de políticas públicas mais eficazes".

O presidente da Fecomércio, Edison Araújo, ressaltou a importância da campanha estadual no enfrentamento à violência e no fortalecimento da rede de proteção, reforçando o compromisso da instituição na disseminação de informações sobre os direitos das mulheres. Ele ainda enfatizou que as mulheres são maioria na representação do setor de comércio de bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul, dentro do Sistema Comércio.

“Temos uma grande responsabilidade com as mulheres que atuam no sistema, em todos os níveis, e nada mais justo do que nos engajarmos e abraçarmos de pronto a campanha para promover a conscientização”, destacou.

Para o diretor do Sesc e Senac, Vitor Mello, o evento, em alusão ao Dia das Mulheres, foi mais uma oportunidade de fazer a diferença e impactar diretamente a vida de inúmeras mulheres que atuam no comércio.

“Nós somos exemplo e estamos aqui para mostrar o quanto essa integração o quanto essa relação é muito profícua e benéfica, não só para as organizações e para as famílias, mas para todas as relações. Hoje é também um dia de reflexão em relação às lutas que ainda temos a travar, e é claro que precisamos avançar enquanto sociedade na luta contra a violência doméstica contra a mulher”, disse.

Além da palestra da desembargadora, o evento contou com a apresentação do ballet do Sesc Lageado e uma roda de conversa com a psicóloga Luciana Rezende sobre protagonismo e empoderamento feminino no século XXI.

Saiba mais – Na quinta-feira, dia 13 de março, a Desa. Jaceguara Dantas representou o TJMS no Encontro Nacional da Alta Gestão do Sistema de Justiça e da Segurança Pública para a Proteção das Mulheres e Igualdade de Gênero, que reuniu em Brasília lideranças do sistema de Justiça e representantes das políticas públicas para promover diálogos, firmar compromissos institucionais e propor ações voltadas à proteção das mulheres, à igualdade de gênero, ao enfrentamento da violência doméstica e ao fortalecimento da participação feminina nas instituições.