Campeã de consumo, Tilápia é a espécie preferida durante a Quaresma

Com a chegada da Quaresma, o consumo de peixes ganha ainda mais força no Brasil — um país que já se consolida como grande mercado para os pescados. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), a produção nacional de peixes cultivados atingiu 968.745 toneladas em 2024, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior.

Esse avanço acompanha uma mudança no hábito alimentar dos brasileiros: o consumo de pescado cresceu 53% na última década, impulsionado pelo apelo à alimentação mais saudável e à tradição religiosa.

A grande estrela desse mercado é a tilápia, que lidera a produção e o consumo no país. Em 2024, foram 662.230 toneladas produzidas, consolidando o peixe como o favorito nas mesas brasileiras, especialmente durante o período da Quaresma, quando se torna uma alternativa prática e econômica ao tradicional bacalhau.

Mato Grosso do Sul em destaque

O Mato Grosso do Sul aparece com força no setor, ocupando a oitava posição no ranking nacional de produção de peixes de cultivo, com 40.500 toneladas produzidas neste ano. Os municípios de Selvíria, Itaporã, Aparecida do Taboado e Dourados lideram a produção no estado.

A região Centro-Oeste, como um todo, registrou 117.880 toneladas, com crescimento de 6,34% em 2024, de acordo com os dados da Peixe BR.

Mais saúde na mesa — e mais opções nos supermercados

Além de saborosa, a tilápia é rica em proteínas, vitaminas, minerais e ômega 3, que ajudam na saúde cardiovascular e no fortalecimento de ossos e dentes. Isso torna o peixe uma excelente opção para quem busca refeições leves e nutritivas.

Hora de inovar no cardápio

O período também é ideal para quem deseja fugir do tradicional e se arriscar na cozinha. Receitas como salmão ao forno, tilápia com bananas grelhadas e molho de uvas-passas com damasco, ou ainda um refrescante ceviche, prometem agradar todos os paladares e deixar a Páscoa ainda mais saborosa.