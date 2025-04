Campo-grandense apaixonado por velocidade morre em prova de carros de luxo em SP

Arquivo pessoal

O pecuarista e empresário campo-grandense Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morreu neste sábado (26) após um grave acidente durante um evento automobilístico de carros esportivos de luxo. A tragédia aconteceu no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, interior de São Paulo.

Wilson participava do Driver Top Speed 2025, competição voltada a carros de alta performance. Ele pilotava um BMW M3 G80. Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente, o que deixou a pista escorregadia. Após completar uma volta, o carro de Wilson perdeu o controle, atingindo outros dois veículos.

Apesar do atendimento rápido prestado pela equipe médica com UTI móvel, Wilson não resistiu aos ferimentos. A organização do evento, a Driver Brasil, informou que o evento foi encerrado imediatamente após o acidente. Os outros dois pilotos, de 42 e 43 anos, sofreram apenas ferimentos leves.

O BMW M3 pilotado por Wilson era o mesmo carro com o qual ele conquistou o primeiro lugar nas provas de 1 milha (312 km/h) e 2 milhas (341 km/h) na edição anterior do evento.

Wilson Coelho Neto era apaixonado por automobilismo e era conhecido entre amigos como “Neto Coelho”. Ele deixa esposa e dois filhos. A morte do empresário gerou grande comoção, especialmente entre os entusiastas de carros esportivos. A concessionária Yanko Select, especializada em veículos de luxo, publicou um vídeo em homenagem ao empresário.

Por meio de nota oficial, a organização do Driver Top Speed lamentou profundamente o ocorrido e destacou que o evento segue rigorosos protocolos de segurança. “Reforçamos que todos os pilotos assinam um termo de responsabilidade, cientes dos riscos associados à velocidade, mesmo com os veículos sendo bem seguros. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil. Agradecemos a compreensão de todos”, afirmou a nota.