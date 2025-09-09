Candidatos do CPNU devem confirmar interesse na lista de espera

A confirmação deve ser feita pelo site ou aplicativo
A etapa é obrigatória / Agência Brasil
Candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do CPNU 1 (Concurso Público Nacional Unificado) têm até o dia 18 de setembro para confirmar o interesse em continuar concorrendo às vagas para as quais estão habilitados.
O prazo começou às 10h do dia 9 de setembro e vai até 23h59 do dia 18 de setembro. A confirmação deve ser feita pelo site ou aplicativo SOUGOV.BR, mediante login com conta GOV.BR de nível Prata ou Ouro.
A etapa é obrigatória. Quem não se manifestar dentro do prazo será retirado da lista de espera e deixará de concorrer a futuras convocações para os cargos.
Como funciona
A manifestação deve ser feita individualmente para cada cargo no qual o candidato esteja habilitado. Durante o período, é possível alterar as escolhas quantas vezes for necessário.
As opções disponíveis são:
A medida visa otimizar o processo de nomeação, evitando convocações de candidatos que já assumiram outros cargos ou não têm mais interesse.
A manifestação de interesse não garante nomeação ou posse, servindo apenas como requisito para permanência na lista de espera, conforme previsto no edital.
Divulgação dos resultados
As novas listas de espera atualizadas com base nas manifestações serão divulgadas até o dia 10 de outubro de 2025. Os candidatos serão informados por e-mail e por meio da Caixa Postal do GOV.BR.
Atendimento e dúvidas
No dia 15 de setembro, às 16h, será realizada uma live no canal do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação) no YouTube, com o assessor especial Pedro Assumpção. Dúvidas também podem ser enviadas pela Central Sipec, disponível no portal do MGI.
Passo a passo
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é tema de roda de conversa no Poliesportivo de Aquidauana
Anastácio inicia programação do Setembro Amarelo
Social
Tênis e chinelos falsificados passaram por descaracterização e foram doados a estudantes e projetos sociais em MS
Saúde
Atendimento acontece entre os dias 15 a 19 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS