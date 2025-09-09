Candidatos do CPNU devem confirmar interesse na lista de espera

A etapa é obrigatória / Agência Brasil

O prazo começou às 10h do dia 9 de setembro e vai até 23h59 do dia 18 de setembro. A confirmação deve ser feita pelo site ou aplicativo SOUGOV.BR, mediante login com conta GOV.BR de nível Prata ou Ouro.

Candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do CPNU 1 (Concurso Público Nacional Unificado) têm até o dia 18 de setembro para confirmar o interesse em continuar concorrendo às vagas para as quais estão habilitados.

A etapa é obrigatória. Quem não se manifestar dentro do prazo será retirado da lista de espera e deixará de concorrer a futuras convocações para os cargos.

Como funciona

A manifestação deve ser feita individualmente para cada cargo no qual o candidato esteja habilitado. Durante o período, é possível alterar as escolhas quantas vezes for necessário.

As opções disponíveis são:

"Tenho interesse" – mantém o candidato na lista de espera;

"Sem interesse" – retira o nome da lista de espera daquele cargo;

Não responder – implica eliminação automática da lista de espera para todos os cargos.

A medida visa otimizar o processo de nomeação, evitando convocações de candidatos que já assumiram outros cargos ou não têm mais interesse.

A manifestação de interesse não garante nomeação ou posse, servindo apenas como requisito para permanência na lista de espera, conforme previsto no edital.

Divulgação dos resultados

As novas listas de espera atualizadas com base nas manifestações serão divulgadas até o dia 10 de outubro de 2025. Os candidatos serão informados por e-mail e por meio da Caixa Postal do GOV.BR.

Atendimento e dúvidas

No dia 15 de setembro, às 16h, será realizada uma live no canal do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação) no YouTube, com o assessor especial Pedro Assumpção. Dúvidas também podem ser enviadas pela Central Sipec, disponível no portal do MGI.

Passo a passo

Verifique se está em lista de espera no site do CPNU 1.

Acesse o aplicativo ou site SOUGOV.BR com conta GOV.BR nível Prata ou Ouro.

Acesse a área de manifestação de interesse.

Escolha a opção para cada cargo listado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:





Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!