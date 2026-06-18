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Operação Visa-Protege

Canetas emagrecedoras irregulares apreendidas em Mato Grosso do Sul serão incineradas

Carga, avaliada em mais de R$ 10 milhões, reúne produtos sem registro na Anvisa

Anibal Placêncio

Publicado em 18/06/2026 às 10:55

Atualizado em 18/06/2026 às 10:58

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Emagrecedores, anabolizantes e peptídeos apreendidos pela Vigilância Sanitária nos Correios, em Campo Grande / Vigilância Sanitária/Divulgação

As chamadas "canetas emagrecedoras" constam como maior parte da carga de mais de uma tonelada de medicamentos e substâncias irregulares que segue para a região de fronteira de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (18), para incineração. A destruição do material marca o encerramento de uma série de ações realizadas pela Operação Visa-Protege, conduzida pela Vigilância Sanitária Estadual.

A carga, avaliada em mais de R$ 10 milhões, reúne produtos sem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), incluindo medicamentos à base de tirzepatida — princípio ativo presente em canetas utilizadas para emagrecimento — além de peptídeos destinados a procedimentos estéticos e esteroides anabolizantes de origem estrangeira. O transporte até o local de incineração será realizado sob escolta da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Grande parte das apreensões ocorreu no Centro de Triagem dos Correios, em Campo Grande. Conforme a Vigilância Sanitária, os produtos tinham como destino diversos estados brasileiros e eram frequentemente escondidos em brinquedos, eletrodomésticos, livros e embalagens de cosméticos para tentar burlar a fiscalização.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, todos os medicamentos apreendidos eram comercializados de forma irregular e não possuíam autorização da Anvisa. Sem garantias quanto à procedência, armazenamento ou composição, os produtos representam riscos à saúde dos consumidores.

As autoridades também demonstram preocupação com o aumento da entrada de medicamentos clandestinos pela fronteira com o Paraguai. Entre eles estão produtos para emagrecimento e anabolizantes que já foram alvo de alertas sanitários no país vizinho devido ao potencial risco à saúde pública.

A Operação Visa-Protege evidenciou Mato Grosso do Sul como uma das principais rotas de entrada e redistribuição de medicamentos irregulares para outras regiões do Brasil.

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