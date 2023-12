Cantata e entrega de presentes marcam a celebração de Natal no TCE-MS

Divulgação

Com direito a visita do Papai Noel, entrega de presentes e a uma apresentação especial feita pelo Coral TCE-MS, nesta sexta-feira (8), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul celebrou a emoção do Natal. Uma grande festa proporcionou uma manhã de mais alegria e esperança para os servidores e convidados.

Participando do Projeto Papai Noel dos Correios, a Família Tribunal de Contas atendeu aos pedidos das cartinhas de crianças de Mato Grosso do Sul que foram enviadas aos Correios. Acompanhado do conselheiro Marcio Monteiro, o presidente da Corte de Contas Jerson Domingos, fez a entrega simbólica dos brinquedos arrecadados.

“Comemoramos o Natal no Tribunal de Contas fazendo a entrega desses presentes a uma empresa maravilhosa, fantástica, e que faz um trabalho social também na entrega de brinquedos às crianças de todo o Estado. Eu acho que o Natal é especial na vida de todos. Quando nós levantamos os olhos e entendemos o motivo da comemoração, que é a vinda do menino Jesus, isso já é importante”, declarou o presidente Jerson Domingos.

Para o assessor técnico da Superintendência Estadual dos Correios-MS, Cicero Cândido Gomes, a parceria com diversas instituições do Estado tem sido fundamental para o sucesso do projeto que existe há mais de 30 anos. “Termos a parceria com uma instituição da magnitude do Tribunal de Contas, conseguimos alcançar e realizar sonhos de ainda mais crianças nesta edição da campanha. Somos gratos pelo apoio do TCE-MS”.

“Essa parceria que veio com o TCE foi assim de fundamental importância, porque ela está atendendo mais de 300 crianças, são mais de 300 sonhos que estão sendo tirados do papel e que será realidade na vida dessas crianças. São tantos pedidos simples, tem crianças pedindo até chocolate, biscoito, são vários tipos de pedidos, a gente até se emociona, porque a gente vê o quanto o nosso povo precisa, e é tão simples para ajudar”, ressaltou Lúcia Mendes, coordenadora do projeto no Estado.

Liderados pelo maestro Fábio Bernobic, e embalados pelas músicas natalinas “Jingle Bell Rock”, “Glória”, “Adeste Fidelis” e “Noite Feliz”, o Coral TCE-MS cantou e emocionou a todos os presentes.

“Essa é a gratidão maior que eu tenho, nesse um ano de mandato como presidente no TCE, a minha gratidão eterna a todos vocês que me proporcionaram a fazer uma gestão humana acima de tudo. Isso para nós é muito importante, que aquilo que nós temos de que nos é ofertado, e existe uma força divina, com toda certeza. Desejo essa força divina para toda a população do meu Estado e à toda a população brasileira. Nessa data tão importante, que Deus esteja presente na casa de todos nós”, finalizou o conselheiro Jerson Domingos.