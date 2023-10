Cantor de rua conhecido em Aquidauana, Jay cria rifa para arrumar som

Cantor Jay se apresenta nas ruas da cidade / Arquivo pessoal

Jay se afastou das apresentações por problemas de saúde e por dano do aparelho de música. Ele até chegou a enviar ao conserto, mas o som voltou a danificar.

Cada número da rifa está sendo vendido a R$ 10. O objetivo é arrecadar o valor para compra de um novo som profissional, que custa em torno de R$ 3 mil.

“Acredito que [o aparelho novo] atenda todas as minhas necessidades como artista de rua, [como] bateria com longa duração, à prova de respingos de água visto que já peguei muita chuva com minha antiga, uma ótima qualidade de som e reprodução”, explica.

Serão sorteados um prêmio de R$ 500 ao primeiro vencedor e uma garrafa térmica de inox 2,5 litros oferecida por Clarice Importados.

Para quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o telefone (67) 99816-5262 ou por esse link.

Clique aqui para conferir mais do trabalho do artista.