Cantor Zé Neto sofre acidente de carro em MG

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira, 5, no interior de Minas Gerais.

Segundo a CNN, o artista estava em um veículo que capotou na BR-153, entre as cidades de Fronteira (MG) e Icém (SP).

A informação foi confirmada por um integrante da equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu o cantor e pela assessoria do artista.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu ainda em Minas Gerais, cerca de 1 km da divisa com São Paulo. Houve uma colisão envolvendo três automóveis e uma carreta. Todas as vítimas ficaram com ferimentos leves, segundo a PRF.

Ainda conforme a PRF, cinco pessoas ficaram feridas no acidente. Das vítimas, Zé Neto foi quem sofreu as lesões mais graves, mas sem risco de vida. O cantor estava em um Chevrolet Trailblazer. Um Fox e um Creta também se envolveram no acidente.

De acordo com a assessoria do cantor, ele foi diagnosticado com uma fratura de costela.