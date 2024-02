Carnaval: confira dicas de boas práticas para a segurança no trânsito

Estrada de MS / Ilustração

Um trânsito seguro e livre de acidentes é responsabilidade de todos. Dessa forma, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) listou algumas dicas de segurança para o período de feriado prolongado que se aproxima e alerta: a “Paz no trânsito começa por você!”

Existem muitas maneiras de contribuir para a redução de sinistros de trânsito. Condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres devem estar sempre alertas, obedecer as leis de trânsito e as preferências em relação aos mais vulneráveis. Os motoristas devem lembrar de usar as setas e não ultrapassar o limite de velocidades estabelecido. Ciclistas não pedalar na contramão e usar equipamentos de segurança. Os pedestres devem atravessar sempre na faixa de pedestres.

Jamais dirija depois de beber. O uso de substâncias psicoativas altera percepções, comportamentos, reduz a atenção e prejudica a aptidão do condutor, tornando a direção veicular insegura. Usar essas substâncias e dirigir é uma escolha que tem efeitos e consequências, e quem opta por isso deve assumir a responsabilidade de seus atos. A segurança é um dos princípios básicos que regem a legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito.

Não utilize o celular enquanto estiver no trânsito. É uma atitude simples, mas decisiva na proteção da vida porque essa atividade desvia a atenção do motorista, além de ocupar uma das mãos que deveria controlar o volante. Por isso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu parágrafo único do artigo 252 afirma que o condutor que segurar ou manusear o telefone enquanto estiver dirigindo está cometendo infração gravíssima. E a regra vale também para os motociclistas, que devem seguir as mesmas leis de trânsito que os condutores de veículos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade é uma das principais causas de sinistros no trânsito. A aplicação das penalidades varia conforme a gravidade da infração e possibilita até a suspensão da CNH. Respeitar os limites de velocidade é dever de todos os condutores.

Outras dicas: