Carreta da Justiça atende em Selvíria e Santa Rita do Pardo na próxima semana

A população dos municípios de Selvíria e Santa Rita do Pardo recebem na próxima semana os serviços da Carreta da Justiça. A unidade móvel do Tribunal de Justiça de MS tem como objetivo garantir o acesso facilitado à justiça estadual à população com mais dificuldade de acionar os serviços judiciais em localidades distantes dos grandes centros urbanos. Todos os atendimentos são gratuitos. Vale destacar que os serviços deverão ser pré-agendados pelo WhatsApp (67) 98462-8249.

De acordo com a agenda, na segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de maio, os atendimentos ocorrerão em Selvíria. A Carreta estará estacionada em frente ao PID (Ponto de Inclusão Digital), localizado na Av. Marilucia Rosa Torres Laluce, 900, Centro, esquina com a Av. Jamil Kauas e Rua Rui Barbosa.

Nos dias 9 e 10 de maio a unidade móvel estacionará em Santa Rita do Rio Pardo. O local de atendimento será no Paço Municipal da Prefeitura, na Rua Geraldo da Silva de Souza s/n, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. O atendimento da Defensoria Pública será feito na Rua Laurentino de Oliveira Lima, 1260, Centro.



São vários serviços oferecidos pela Unidade da Justiça Itinerante – Carreta da Justiça, entre eles, esclarecimentos jurídicos; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda, investigação de paternidade e modificação de guarda, e muito mais. Os serviços serão coordenados pela juíza Kelly Gaspar Duarte Neves, designada pela Presidência do TJMS.

Levar o Judiciário sul-mato-grossense aos locais mais distantes dos centros urbanos e onde se concentra a população em situação de vulnerabilidade social são propósitos da atual gestão do TJMS, sob o comando do Des. Sérgio Fernandes Martins, que trabalha em busca de uma transformação do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

O último atendimento da Carreta ocorreu em Rochedo nos dias 11 e 12 de abril, quando foram atendidas 241 pessoas. Foram abertas 40 ações, das quais 20 trataram de reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento. Também houve 10 ações de divórcio, além de casos de fixação de alimentos, guarda etc.



A Defensoria Pública registrou 24 atendimentos e o total de agendamentos, informações e orientações em geral prestados pela unidade móvel do TJMS foi de 80 ocorrências.

O calendário completo de 2024 da Carreta da Justiça, bem como a lista dos documentos necessários para acionar os serviços judiciais oferecidos e demais informações, podem ser encontradas no link https://www.tjms.jus.br/carreta-da-justica ou pelo telefone (e WhatsApp) 67 98462-8249.

Saiba mais – A Carreta da Justiça integra o programa Judiciário em Movimento, que tornou 100% dos municípios sul mato-grossenses sedes de comarcas. Desde que foi lançada, em agosto de 2016, a iniciativa leva mais qualidade e conforto no atendimento ao jurisdicionado, que não precisa mais deslocar-se de sua localidade para receber os serviços da justiça.

A unidade móvel é uma miniatura de um fórum: gabinete do juiz, sala para Promotor, Defensor Público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m². O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade.