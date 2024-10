Carreta da Justiça atende população de Taquarussu

A Carreta da Justiça, unidade móvel do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, prestou atendimento no município de Taquarussu nos dias 17 e 18 de outubro. Os trabalhos foram coordenados pelo juiz Luciano Pedro Beladelli.

Ao longo dos dois dias foram atendidas 247 pessoas. O serviço mais procurado foi o reconhecimento da união estável e sua conversão em casamento com 23 atendimentos. Foram realizados 4 divórcios, 3 ações de alimentos, 2 exonerações de alimentos, uma dissolução de união estável, uma ação de cobrança e uma investigação de paternidade. A Defensoria Pública registrou 61 atendimentos. Ao todo, foram abertas 35 ações e 150 pessoas buscaram orientações diversas como consultas e informações.

Diversos serviços judiciais são oferecidos de forma gratuita à população pela Carreta da Justiça, como esclarecimentos jurídicos, acordos de pensão alimentícia, cobrança, guarda, divórcio, reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, entre outros.

“Neste projeto levamos recursos e serviços judiciários a comunidades que, muitas vezes, se sentem distantes da Justiça. Esta é uma iniciativa que visa diminuir as barreiras que podem existir entre a população e o sistema judiciário. Nosso objetivo é garantir que todos, independentemente de sua condição social, tenham a oportunidade de conhecer e reivindicar os seus direitos”, explicou o juiz Luciano Beladelli.

A próxima rodada de atendimentos da Carreta acontece em novembro: nos dias 18 e 19 a Carreta chega a Jateí e nos dias 21 e 22 de novembro em Vicentina. Os atendimentos devem ser pré-agendados pelo Whattsapp (67) 98462-8249.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul