Carreta da Justiça chega a Bodoquena nesta quinta-feira

TJMS

A cidade de Bodoquena recebe nesta quinta-feira (6) a equipe da Carreta de Justiça, que irá oferecer diversos serviços judiciais gratuitos à comunidade. Os atendimentos serão realizados na assistência social de Bodoquena, Rua José Roque, 965, até sexta-feira, dia 7 de junho.

Entre os atendimentos oferecidos estão: esclarecimento jurídico; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia; reconhecimento de paternidade; guarda; investigação de paternidade; modificação de guarda e outros.

Aproximar o Judiciário sul-mato-grossense da população afastada dos centros urbanos e em situação de vulnerabilidade socioeconômica é um dos principais compromissos da atual gestão do TJMS, sob a Presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins.



Nesta segunda e terça-feira, dias 3 e 4 de junho, a equipe da Carreta da Justiça atendeu a população de Ladário. Um total de 412 pessoas circularam buscando atendimento. Foram abertas 68 ações e o serviço mais solicitado foi o reconhecimento da união estável e sua conversão em casamento, com 51 ocorrências.



Foram registrados também 6 divórcios, 5 ações de alimentos, 4 ações de exoneração de alimentos e 2 dissoluções de união estável. A Defensoria Pública prestou 34 atendimentos e foram registrados ainda 250 agendamentos/consultas e orientações em geral.

O calendário completo da Carreta da Justiça de 2024 e a lista completa de documentos necessários para acionar os serviços judiciais oferecidos podem ser encontrados no link https://www.tjms.jus.br/carreta-da-justica ou pelo telefone (e WhatsApp) 67 98462-8249.