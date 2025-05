Carreta da Justiça chega a Santa Rita do Pardo com serviços jurídicos gratuitos

Divulgação TJMS

Nesta quinta-feira, 22 de maio, a Carreta da Justiça chegou ao município de Santa Rita do Pardo, onde permanecerá até sexta-feira (23), oferecendo atendimentos jurídicos gratuitos à população. A iniciativa é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que leva serviços essenciais a regiões distantes dos centros urbanos por meio de sua unidade móvel.

Antes de chegar a Santa Rita do Pardo, a Carreta esteve em Selvíria nos dias 19 e 20 de maio. Sob a coordenação do juiz Eduardo Floriano de Almeida, a equipe do TJMS realizou 190 atendimentos e beneficiou cerca de 350 moradores. Durante a ação, foram abertas 41 novas ações judiciais.

A maior parte dos casos registrados envolveu o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, somando 30 processos. Também foram formalizados quatro divórcios, três pedidos de dissolução de união estável e quatro ações relacionadas à pensão alimentícia.

Justiça mais próxima do cidadão

A Carreta da Justiça é uma unidade móvel adaptada que percorre todo o estado com o objetivo de ampliar o acesso da população à Justiça, especialmente em municípios que não possuem fórum próprio. Durante as visitas, são oferecidos gratuitamente serviços como:

Orientações jurídicas

Acordos de pensão alimentícia

Processos de guarda de filhos

Reconhecimento de união estável e paternidade

Divórcios e cobranças

A unidade tem competência para julgar causas cíveis, criminais e de juizados especiais.

Como agendar o atendimento

Os interessados devem agendar o atendimento antecipadamente pelo WhatsApp (67) 98462-8249. Mais informações sobre os serviços disponíveis e o cronograma das próximas cidades atendidas podem ser consultadas no site oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

