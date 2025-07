Carreta da Justiça fecha semestre com quase 4 mil cidadãos atendidos

Secretaria de Comunicação TJMS

Durante a ação, foram abertas 18 novas ações judiciais, incluindo divórcios, guarda, pensão alimentícia e reconhecimento de união estável. Sob supervisão do juiz Robson Celeste Candeloro, a equipe também deu andamento a processos já iniciados: 8 divórcios, 7 uniões estáveis convertidas em casamento, 2 ações de pensão alimentícia e 1 pedido de guarda. Além disso, foram realizados 35 atendimentos com orientações jurídicas e consultas, com apoio da Defensoria Pública, que assistiu 36 pessoas. Ao todo, 125 moradores passaram pela Carreta nesses dois dias.

Essa foi a última parada do primeiro semestre de 2025 da unidade móvel, que desde janeiro percorreu 14 cidades do interior de Mato Grosso do Sul e realizou duas ações em Campo Grande. No período, foram realizados 2.080 atendimentos e abertas 573 ações judiciais, beneficiando quase 4 mil pessoas.

A Carreta da Justiça é equipada para atender demandas cíveis, criminais e dos juizados especiais, levando serviços essenciais a municípios que não possuem fórum, sem custo e sem necessidade de deslocamento a grandes centros.

