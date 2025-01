Carreta da Justiça realiza 48 atendimentos gratuitos em Alcinópolis

Divulgação

Na primeira ação da Carreta da Justiça em 2025, o município de Alcinópolis recebeu, entre os dias 20 e 21 de janeiro, a unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que ofereceu diversos serviços jurídicos essenciais de forma gratuita à população local.

Ao longo dos dois dias de trabalho, sob a coordenação do juiz José Henrique Kaster Franco, a equipe da unidade móvel registrou 48 atendimentos na região, sendo que o serviço mais procurado foi o reconhecimento da união estável e sua conversão em casamento, com 16 atendimentos.

Além disso, foram realizados 4 divórcios, 3 ações de reconhecimento e dissolução de união estável, 2 acordos de pensão alimentícia, 2 ações de cobrança, 1 reconhecimento de paternidade e 1 ação revisional de alimentos. A Defensoria Pública registrou outros 24 atendimentos à população nesta primeira ação da Carreta no ano, que resultou na abertura de 29 ações e contou com cerca de 170 pessoas circulando pelo local.

A Carreta da Justiça é uma importante ferramenta para aproximar o Judiciário de locais afastados dos grandes centros e geralmente sem fóruns, levando diretamente aos cidadãos os serviços mais procurados. A presença da carreta em regiões remotas facilita o acesso a serviços essenciais que, muitas vezes, não seriam possíveis sem essa iniciativa.

A próxima parada da Carreta será no município de Figueirão, nos dias 23 e 24 de janeiro. Realizados por uma equipe de servidores do Poder Judiciário, os atendimentos devem ser pré-agendados pelo WhatsApp (67) 98462-8249. Mais informações sobre os serviços oferecidos e a agenda da Carreta da Justiça estão disponíveis na página institucional.

Para a administração do TJMS, sob a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, a atuação da Carreta da Justiça reforça o compromisso do Tribunal com a democratização do acesso ao Judiciário, ao levar a justiça diretamente aos cidadãos e atender milhares de pessoas em diversas regiões do estado.

Saiba mais – A Carreta da Justiça funciona com uma unidade estruturada em veículo devidamente adaptado e equipado, destinado a atender as comarcas de primeira instância não efetivamente instaladas (municípios), distritos e povoados, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive no Tribunal do Júri.

Com uma estrutura itinerante e adaptada, a carreta oferece diversos atendimentos gratuitos, sem a necessidade de deslocamento até as grandes cidades. A Carreta tem jurisdição em todo o estado e possui competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais distribuídas durante os itinerários.