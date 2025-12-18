Carreta da Justiça tem calendário definido para o ano de 2026

A equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano
Divulgação/ TJMS
A Carreta da Justiça, unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, já tem agenda e cronograma definidos para o ano de 2026, conforme a Portaria n.º 3.177, publicada no Diário Oficial da Justiça no dia 24 de outubro de 2025.
De acordo com a publicação, a equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano, com o início das atividades em Alcinópolis, já no dia 20 de janeiro.
A Carreta da Justiça é uma ferramenta essencial para levar os serviços do Judiciário a regiões distantes em que não há comarca instalada, oferecendo de maneira gratuita os serviços mais demandados, sem que os cidadãos precisem se deslocar para os grandes centros urbanos.
Com uma estrutura adaptada e equipada, a unidade da Justiça Itinerante do TJMS tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais distribuídas durante os itinerários.
Em 2026, os atendimentos nos municípios serão realizados nas seguintes datas:
. Alcinópolis: 19 e 20 de janeiro de 2026
. Figueirão: 22 e 23 de janeiro de 2026
. Paraíso das Águas: 2 e 3 de fevereiro de 2026
. Jaraguari: 5 e 6 de fevereiro de 2026
. Caracol: 16 e 17 de março de 2026
. Guia Lopes da Laguna: 19 e 20 de março de 2026
. Corguinho: 13 e 14 de abril de 2026
. Rochedo: 16 e 17 de abril de 2026
. Selvíria: 25 e 26 de maio de 2026
. Santa Rita do Rio Pardo: 28 e 29 de maio de 2026
. Ladário: 15 e 16 de junho de 2026
. Bodoquena: 18 e 19 de junho de 2026
. Japorã: 27 e 28 de julho de 2026
. Douradina: 30 e 31 de julho de 2026
. Juti: 17 e 18 de agosto de 2026
. Laguna Carapã: 20 e 21 de agosto de 2026
. Paranhos: 14 e 15 de setembro de 2026
. Vicentina: 17 e 18 de setembro de 2026
. Novo Horizonte do Sul: 19 e 20 de outubro de 2026
. Taquarussu: 22 e 23 de outubro de 2026
. Tacuru: 9 e 10 de novembro de 2026
. Jateí: 12 e 13 de novembro de 2026
. Aral Moreira: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026
. Antônio João: 3 e 4 de dezembro de 2026
Sorte
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 44 milhões
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 38 milhões
Cuidado
A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque
Ensino Superior
A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida acadêmica dos novos profissionais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS