Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 16:39

Buscar

Últimas notícias
X
Atendimento

Carreta da Justiça tem calendário definido para o ano de 2026

A equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano

Da redação

Publicado em 18/12/2025 às 11:54

Atualizado em 18/12/2025 às 13:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ TJMS

A Carreta da Justiça, unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, já tem agenda e cronograma definidos para o ano de 2026, conforme a Portaria n.º 3.177, publicada no Diário Oficial da Justiça no dia 24 de outubro de 2025.

De acordo com a publicação, a equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano, com o início das atividades em Alcinópolis, já no dia 20 de janeiro.

A Carreta da Justiça é uma ferramenta essencial para levar os serviços do Judiciário a regiões distantes em que não há comarca instalada, oferecendo de maneira gratuita os serviços mais demandados, sem que os cidadãos precisem se deslocar para os grandes centros urbanos.

Com uma estrutura adaptada e equipada, a unidade da Justiça Itinerante do TJMS tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais distribuídas durante os itinerários.

Leia Também

• Estudantes de Corumbá realizam visita técnica no TJMS

• TJMS lança Cartilha do Registro Civil de Nascimento em língua Guarani e Terena

• TJMS realiza Bazar Legal em Corumbá até o dia 28 de novembro

Em 2026, os atendimentos nos municípios serão realizados nas seguintes datas:

. Alcinópolis: 19 e 20 de janeiro de 2026

. Figueirão: 22 e 23 de janeiro de 2026

. Paraíso das Águas: 2 e 3 de fevereiro de 2026

. Jaraguari: 5 e 6 de fevereiro de 2026

. Caracol: 16 e 17 de março de 2026

. Guia Lopes da Laguna: 19 e 20 de março de 2026

. Corguinho: 13 e 14 de abril de 2026

. Rochedo: 16 e 17 de abril de 2026

. Selvíria: 25 e 26 de maio de 2026

. Santa Rita do Rio Pardo: 28 e 29 de maio de 2026

. Ladário: 15 e 16 de junho de 2026

. Bodoquena: 18 e 19 de junho de 2026

. Japorã: 27 e 28 de julho de 2026

. Douradina: 30 e 31 de julho de 2026

. Juti: 17 e 18 de agosto de 2026

. Laguna Carapã: 20 e 21 de agosto de 2026

. Paranhos: 14 e 15 de setembro de 2026

. Vicentina: 17 e 18 de setembro de 2026

. Novo Horizonte do Sul: 19 e 20 de outubro de 2026

. Taquarussu: 22 e 23 de outubro de 2026

. Tacuru: 9 e 10 de novembro de 2026

. Jateí: 12 e 13 de novembro de 2026

. Aral Moreira: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026

. Antônio João: 3 e 4 de dezembro de 2026

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Fim de ano

Detran e Polícia Rodoviária participam de ação de segurança nas estradas

Atenção

Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Gás nesta quarta

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 44 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 38 milhões

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Publicidade

Atenção

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira

ÚLTIMAS

Cuidado

Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque

Ensino Superior

UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida acadêmica dos novos profissionais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo