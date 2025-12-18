Carreta da Justiça tem calendário definido para o ano de 2026

Divulgação/ TJMS

A Carreta da Justiça, unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, já tem agenda e cronograma definidos para o ano de 2026, conforme a Portaria n.º 3.177, publicada no Diário Oficial da Justiça no dia 24 de outubro de 2025.



De acordo com a publicação, a equipe da Carreta passará por 24 municípios sul-mato-grossenses ao longo do ano, com o início das atividades em Alcinópolis, já no dia 20 de janeiro.



A Carreta da Justiça é uma ferramenta essencial para levar os serviços do Judiciário a regiões distantes em que não há comarca instalada, oferecendo de maneira gratuita os serviços mais demandados, sem que os cidadãos precisem se deslocar para os grandes centros urbanos.

Com uma estrutura adaptada e equipada, a unidade da Justiça Itinerante do TJMS tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais distribuídas durante os itinerários.