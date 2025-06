Carreta da Saúde leva bem-estar a profissionais de segurança em Corumbá

O projeto busca ampliar o acesso à saúde preventiva, especialmente em regiões de fronteira / Divulgação

A cidade de Corumbá recebe até esta sexta-feira, 27, a quarta edição da Carreta da Saúde, projeto itinerante da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul). A ação é voltada exclusivamente a profissionais da segurança pública, ativos e inativos, oferecendo atendimentos gratuitos em diversas áreas da saúde, com destaque para a inclusão da terapia com florais, prática reconhecida pelo Ministério da Saúde.

A unidade móvel está estacionada na Base Comunitária da Polícia Militar, no bairro Nova Corumbá, e oferece serviços de clínica médica, odontologia, psicologia, audiometria e oftalmologia, este último com fornecimento gratuito de óculos. Também são aplicadas vacinas contra Influenza, Febre Amarela, Hepatite B, Difteria e Tétano, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

Coordenado pelo CABS (Centro de Atenção Biopsicossocial), o projeto busca ampliar o acesso à saúde preventiva, especialmente em regiões de fronteira onde a oferta de serviços costuma ser limitada. O secretário adjunto da Sejusp, Ary Carlos Barbosa, destaca que os atendimentos foram definidos com base nas principais demandas regionais. “Muitos servidores só procuram ajuda quando já estão doentes. Essa ação antecipa o cuidado e melhora a qualidade de vida desses profissionais”, afirmou.

Uma das novidades desta edição é a terapia floral, oferecida pela terapeuta Joseanne Cristina Roque. A prática, que já integra o SUS em Mato Grosso do Sul, tem foco no equilíbrio emocional dos servidores, que lidam diariamente com situações de estresse. “Trabalhar a saúde emocional é essencial. A terapia com florais atua de forma sutil, mas eficaz, ajudando o profissional a manter o preparo mental e físico exigido pela função”, explicou.

O policial ambiental Isaias Centurião Machado, da 2ª Companhia da PMA de Corumbá, foi um dos primeiros atendidos no serviço oftalmológico. Ele elogiou a iniciativa, ressaltando a importância de ações descentralizadas.

Desde que foi lançada, em novembro de 2024, a Carreta da Saúde já realizou cerca de 2.200 atendimentos em municípios como Dourados, Mundo Novo e Ponta Porã. Após Corumbá, a unidade seguirá para Bela Vista e Porto Murtinho, mantendo o foco na saúde preventiva e no bem-estar dos profissionais da segurança pública.

O projeto é fruto de um convênio entre a Sejusp e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com recursos do FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública), e conta com apoio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá.





