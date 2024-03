Carreta realiza ação preventiva de combate ao câncer de mama em Bonito

Atendimento para mulheres / Ilustrativa

A cidade de Bonito recebe no próximo sábado, 9, a carreta do projeto Onça Pintada, em ação preventiva em combate ao câncer de mama.

O atendimento será por ordem de chegada, a partir das 7h, em frente ao posto de saúde da Rua Nossa Senhora da Penha, 710, no Centro.

As mulheres devem estar com os documentos pessoais, cartão do SUS e comprovante de residência.