Carro bate em poste e causa princípio de incêndio na Avenida JK

Poste ficou suspenso / Fotos João Eric e Ryan Santos / O Pantaneiro

Um motorista fugiu após bater o carro em um poste de iluminação pública na Avenida JK, em Anastácio, na noite de quinta-feira, 28, causando o princípio de incêndio na fiação elétrica.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, a concessionária Energisa precisou realizar reparos de urgência e deve trocar a base de concreto que quase ficou tombada sobre uma residência.

O condutor fugiu do local após o acidente, com partes do carro destruídas na colisão, como o para-choque e a placa. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido.