Carro bate em poste que fica pendurado em fiação e árvore

Alicce Rodrigues, Midiamax

Um carro ficou preso após bater em um posto de iluminação pública na Avenida Ricardo Brandão, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, na manhã deste domingo (19). O poste ficou pendurado na fiação e uma árvore, evitando que a estrutura caísse, enquanto o Ford Ka ficou atravessado na pista.

Segundo o Midiamax, a condutora, uma médica de 24 anos, estava voltando para o trabalho quando perdeu o controle da direção após sair da Rua Rio Grande do Sul e fazer a conversão para a Ricardo Brandão.

Com o impacto no poste, ela sofreu ferimentos no rosto e boca. O veículo não tem seguro e pode ter dado "perda total".

O veículo bateu no concreto, que tombou para lateral, a estrutura ficou presa na fiação e uma árvore.

Pelo risco da eletricidade, foi necessário acionar a concessionária Energisa. A equipe informou que não há risco de queda, já que está preso nos galhos. A rede é de baixa tensão, sendo solicitado o serviço de remoção para manutenção.

Apesar dos danos no poste e no carro, não houve queda de luz na região. Ela estava sozinha no veículo, e não houve batida em outros carros.