Carro capota após bater em viatura da PC em Bonito

Veículo invadiu a calçada / Fotos: Jabuti Cezar Câmera Pro

Um Chevrolet Tracker capotou na Rua das Flores, Vila Machado, em Bonito, após furar a preferencial e bater em uma viatura da Polícia Civil, na sexta-feira, 12.

Segundo a Polícia, o motorista seguia pela Rua Dr. Conrado no sentido Rua Pilád Rebuá invadiu a preferencial, acertando a viatura, que subia a Rua das Flores.

Com o impacto da batida, o Chevrolet Tracker acabou capotando e subindo na calçada, quase invadindo um restaurante. Mesmo com a gravidade do acidente, ninguém ficou ferido, conforme o site Bonito Informa.