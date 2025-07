Carro capota na Rodovia Ramon Gomes e condutor é levado ao pronto-socorro de Corumbá

Carro capotado no trecho / Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 30, por volta das 12h25, na Rodovia Ramon Gomes, em Corumbá, via que dá acesso à Bolívia. Um veículo modelo Chevrolet Agile capotou próximo a uma curva, ficando com as rodas para cima e com danos significativos.

Equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao condutor do veículo, um homem de 35 anos. Segundo os militares, ele estava consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na região do pescoço.