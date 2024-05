Carro fica destruído após bater em árvore no bairro Alto

Apesar de danos, motorista sofreu feridos e passa por tratamento / Divulgação

Um motorista de aplicativo, de 43 anos, colidiu com uma árvore na madrugada do último sábado na Rua Pândia Calógeras, no bairro Alto, em Aquidauana.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o motorista relatou que estava retornando de sua última corrida e planejava encerrar o serviço, pois sentia-se sonolento e pretendia ir para casa descansar. Ele contou que só percebeu o acidente no momento em que o carro atingiu a árvore, causando-lhe dor na perna.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, sendo posteriormente transferido para o Hospital da Cassems. Lá, ele permanece internado devido a uma perfuração no joelho e várias escoriações pelo corpo.