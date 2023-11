Carro fica destruído após pegar fogo em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Carro ficou destruído após o motor pegar fogo, por volta das 14h20 de domingo (19), em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio na Rua Dom Pedro Segundo com Vinte e um de Setembro.

Segundo informações dos militares, o fogo começou no veículo Fox Space e foi extinto com extintores.

Ainda foi feito o desligamento de cabos e rescaldo. Pelas fotos é possível ver que as chamas chegaram ao teto do veículo e as portas. Ninguém se feriu.