Carro 'rampa' em quebra-molas e capota na BR-262

Mãe e filho foram levados ao hospital / (Foto: Pietra Dorneles, Jornal Midiamax)

Uma mulher de 40 anos e seus dois filhos adolescentes ficaram feridos após o carro da família capotar na manhã desta sexta-feira (21), na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo a polícia, a motorista seguia em um HB20 levando os filhos para passar o feriado prolongado na casa de parentes em Água Clara. A família mora em Rio Brilhante e, conforme apurado, ao trafegar pela rodovia a condutora não teria percebido a presença de um quebra-molas, fazendo com que o veículo “rampar” e sair da pista.

O carro capotou diversas vezes e parou na vegetação às margens da rodovia. Testemunhas relataram que viram o automóvel “voando”. “Eu vi quando o carro voou no quebra-molas. Ele capotou e foi parar no mato. Só pedi a Deus para que todos estivessem bem e, quando fui ver, os adolescentes estavam sentados, já fora do automóvel”, contou uma pessoa que presenciou o acidente ao Jornal Midiamax.

A mulher e os dois filhos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Campo Grande. Apesar dos danos significativos no veículo, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

