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Descontos indevidos

Carros de luxo são apreendidos pela PF em operação contra "Careca do INSS"

Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes foi indiciado por esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/07/2026 às 16:06

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Veículos foram localizados na garagem de um edifício em Brasília / Divulgação/Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) apreendeu, nesta terça-feira (21), veículos de luxo pertencentes ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Ele é investigado por envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As informações são da Agência Brasil.

Durante a operação, os policiais recolheram automóveis das marcas BMW e Audi, além de um Opala Diplomata de coleção. Os veículos estavam na garagem de um edifício em Brasília e, conforme as investigações, pertencem ao empresário.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator da Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos de mensalidades associativas aplicados sobre benefícios previdenciários.

Carros de luxo são apreendidos pela PF em operação contra Careca do INSS2

Opala Diplomata de colecionador apreendido pela Polícia Federal - Foto: Polícia Federal/Divulgação

Na semana passada, Antônio Carlos Camilo Antunes e outros 47 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por participação no esquema. O empresário está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Em nota enviada à Agência Brasil, a defesa afirmou que havia informado ao STF, ainda em outubro de 2025, a localização dos veículos, que já estavam com ordem judicial de bloqueio. Segundo os advogados, os automóveis permaneceram à disposição das autoridades para cumprimento da decisão judicial, sem qualquer tentativa de ocultação ou dilapidação do patrimônio.

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