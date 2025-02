Carta de Campo Grande reforça compromisso sustentável e integração na Rota Bioceânica

Divulgação

Governadores e autoridades dos oitos territórios subnacionais do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, que compõem a Rota Bioceânica assinaram na manhã de hoje (20) a Carta de Campo Grande, com o compromisso de continuar fortalecendo a integração regional e o desenvolvimento sustentável em prol da qualidade de vida de seus habitantes.

Durante os dois dias de evento, a Cúpula dos Governadores trataram de diretrizes de funcionamento do fórum e os avanços do Plano Mestre de Integração e Desenvolvimento da Rota Biocêanica, que segundo o documento lido, é acompanhado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

No encerramento do evento, o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, destacou o nível de maturidade e governança e a preocupação dos municípios em se prepararem para o pleno funcionamento da Rota.

"O primeiro grande resultado dessa reunião é exatamente essa maturidade dos governadores. Parabéns a todos os coordenadores e prefeitos. Este é o ponto de grande de trabalho, a percepção agora dos nossos 24 prefeitos que sabem que o impacto da Rota será nas cidades, onde as pessoas moram", acrescentou o secretário, que também elogiou os técnicos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, presentes em todas as comissões técnicas.

A carta ainda inclui outros seis temas discutidos: imagem corporativa e site do Fórum , secretaria técnica a cargo do BID, presidência pro tempore 2025 da 7ª edição em Jujuy, na Argentina, prevista para acontecer em novembro, memorando de entendimento entre o Governo de Mato Grosso do sul e a República do Paraugia, protocolo de intenções entre a província de Jujuy e o Estado de Mato Grosso do Sul, além dos debates das comissões técnicas.

O documento foi assinado pelos governadores Ricardo Díaz Cortés, de Antofagasta, Carlos Alberto Sadir, de Jujuy, Julio San Millán, de Salta, Harold Bergen, de Boquerón, Bernardo Antonio Zátare Ruda, de Presidente Hayes, José Miguel Carvajal Gallardo, de Tarapacá, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul.

O Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico reuniu entre os dias 18 e 20 de fevereiro cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o apoio da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sebrae, Águas Guariroba e Energisa.