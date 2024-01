Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida em Mato Grosso do Sul

Divulgação

O sistema de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), novo modelo do RG (Registro Geral), entrou em operação em caráter experimental nesta quinta-feira (11). O serviço estará disponível integralmente para toda a população de Mato Grosso do Sul a partir da próxima segunda-feira (15). A primeira via do novo documento de identificação possui gratuidade na primeira emissão e é válida em território nacional.

De acordo o diretor e perito papiloscopista do IIGP (Instituto de Identificação Gonçalo Pereira), Márcio Cristiano Paroba, as pessoas não precisam tirar o novo RG imediatamente, uma vez que o RG atual continua válido até 2032.

O diretor do Instituto de Identificação também aponta algumas das novidades do novo RG. “A Carteira de Identidade Nacional terá único número de identificação em todo o país. O novo documento adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes, o MRZ (Machine Readable Zone), e também reduz a probabilidade de golpes e fraudes envolvendo o mesmo”, destaca.

Outros diferenciais do novo documento é que ele terá uma série de informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo, informações sobre doenças, número da carteira de trabalho, PIS, Pasep.

O perito também explica que a nova CIN exigirá consultas à Receita Federal e Ministério da justiça. O número de inscrição no CPF será o novo número de registro geral da CIN e para isso o CPF precisa estar regularizado para a emissão do novo RG.



O novo documento também não terá distinção entre o nome social e nome do registro civil, com a adição do campo nome social.

Já o prazo de validade da CIN varia conforme faixa etária, sendo de 0 a 12 anos - validade é de 5 anos; de 12 a 60 - a validade é de 10 anos; a partir de 60 anos - a validade é indeterminada.

Para o Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Coronel Ary Carlos Barbosa, essa é mais uma conquista da população. “O novo RG trará mais segurança, dificultando as fraudes e colocando Mato Grosso do Sul em um nível cada vez mais elevado”, destaca.

Como emitir o novo RG?

O caminho para a nova Carteira de Identidade continua o mesmo. As pessoas podem agendar a emissão online e sem complicações no seguinte link: http://servicos.sejusp.ms.gov.br.

É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento. Já os documentos opcionais são: Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea, título de eleitor e outros.

A emissão do novo RG será física e digital (com acesso pelo aplicativo Gov.br).