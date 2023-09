Cartório Eleitoral de Aquidauana leva atendimento ao Pantanal

Atendimento na Fazenda Primavera / Foto: Divulgação

Neste fim de semana, o Cartório Eleitoral de Aquidauana realizou atendimento itinerante na Fazenda Primavera, região da Nhecolândia no Pantanal sul-mato-grossense.

A Ação contou com a participação inédita da Receita Federal e com a participação indispensável da Prefeitura Municipal por meio das Secretarias de Ação Social e de Saúde.

Vários serviços foram realizados, como 1ª e 2ª via do título de eleitor, cadastramento de biometria, quitação de multas por ausência às Eleições, emissão da 1ª via do CPF e regularização da situação cadastral, inclusão e atualização do Cadastro Único e NIS e também a imunização dos moradores (adultos, crianças e idosos), atualizando suas carteiras de vacinação.

Foram mais de 100 atendimentos realizados no fim de semana, o que torna um sucesso a ação. Vale frisar que esses trabalhadores rurais e suas famílias residem em fazendas que estão distantes a mais de 135 quilômetros da área urbana do município e existe uma grande dificuldade em vir à cidade para regularizar seus documentos.

Esta ação tem esse objetivo: levar os órgãos públicos ao público que realmente necessita de atendimento, independente da distância em que moram.Por exemplo, o trabalhador Gilmar Arruda Menezes, de 27 anos, nunca havia tirado o Título Eleitoral e por causa disso estava com a situação suspensa em seu CPF. Em menos de 20 minutos fez a primeira via do título, regularizou sua situação cadastral junto à Receita Federal e, ainda, colocou em dia sua carteira de vacinação tomando 6 vacinas.

"Agradecemos primeiramente a grandiosa recepção do senhor Eugênio Vargas, Gerente Administrativo da Agropecuária Primavera que não mediu esforços, junto com seus funcionários Tenório, Silvia e Claudia, para atender nossa equipe, cedendo espaço para atendimento, alimentação e hospedagem. Aos servidores que encaramos esse desafio e acabamos fazendo o que é nossa função principal: atendimento ao público.atendentes do Cartório Eleitoral: Cindy, Minéia e Jeferson; da Receita Federal: Eloir, Mylena, Mário; e da Ação Social: Antoniel, Valéria e Jéssica e da Saúde: Kettlen, Nuncia, Franciele e Carlos. E muiiiito obrigado aos motoristas (esses são bons hein!!): Lucivando, Leandro, Aldo e Edvaldo Agradecimentos estendidos ao Sr. Odilon Ribeiro, Prefeito Municipal por designar suas equipes das Secretarias de Ação Social, sob o comando da Sra. Josilene Rodrigues Rosa e da Saúde, dirigida pela Sra. Patricia Patussi Nascimento Panachuki, que se empenharam ao máximo para o êxito da Ação. E por fim, agradecemos à Presidência e à Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral por autorizar a execução dessa Ação, bem como à Secretaria de Tecnologia da Informação, pelo incansável auxílio quanto ao funcionamento dos equipamentos de informática".