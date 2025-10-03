Cartório Eleitoral de Bodoquena realiza plantão para regularização do título de eleitor

O atendimento será feito sem necessidade de agendamento prévio
Morador deve levar documentos pessoais / Ryan Santos, O Pantaneiro
Entre os dias 6 e 10 de outubro, o Cartório Eleitoral de Bodoquena realizará um plantão especial de atendimento para eleitores que precisam regularizar o título. O atendimento será das 8h às 18h, na sede do cartório, localizada na Rua Irmãs Pastorinhas, nº 90, Centro.
A ação tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços eleitorais, especialmente para quem teve o título cancelado ou precisa atualizar seus dados cadastrais. O atendimento será feito sem necessidade de agendamento prévio.
Segundo a Justiça Eleitoral, a regularização é essencial para garantir o direito ao voto nas próximas eleições. O processo é rápido e simples, e pode ser feito com a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Desembargador Dorival Pavan e juiz Luciano Beladelli disputam reconhecimento nacional por boas práticas no Judiciário
Denúncia
O suspeito declarou que usava o bem para atividades ligadas ao tráfico de drogas
Segurança
As ocorrências envolveram cumprimento de mandados de prisão, captura de foragido e detenção por violência contra idosa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS