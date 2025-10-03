Cartório Eleitoral de Bodoquena realiza plantão para regularização do título de eleitor

Morador deve levar documentos pessoais / Ryan Santos, O Pantaneiro

Entre os dias 6 e 10 de outubro, o Cartório Eleitoral de Bodoquena realizará um plantão especial de atendimento para eleitores que precisam regularizar o título. O atendimento será das 8h às 18h, na sede do cartório, localizada na Rua Irmãs Pastorinhas, nº 90, Centro.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços eleitorais, especialmente para quem teve o título cancelado ou precisa atualizar seus dados cadastrais. O atendimento será feito sem necessidade de agendamento prévio.

Segundo a Justiça Eleitoral, a regularização é essencial para garantir o direito ao voto nas próximas eleições. O processo é rápido e simples, e pode ser feito com a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.

