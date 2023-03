Cartunista Paulo Caruso morre aos 73 anos em São Paulo

O cartunista morreu na manhã deste sábado em São Paulo / Redes Sociais

Morreu na manhã deste sábado, em São Paulo, o cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho para tratar de complicações de um câncer no intestino.

Paulo José Hespanha Caruso era caricaturista, ilustrador, chargista e músico. É irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.

Caruso cursou arquitetura na USP (Universidade de São Paulo) no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão. Começou a trajetória profissional no Diário Popular, ainda na década de 1960, e também foi colaborador dos jornais Folha de S. Paulo e Movimento. Atualmente estava no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Em 1992 lançou o livro “Avenida Brasil”, reunindo centenas de charges políticas, publicadas em jornais e revistas. Recebeu prêmios, entre eles o de melhor desenhista, concedido pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), em 1994.