Casa Civil de MS capacita servidores para elaboração de emendas parlamentares

Max Arantes

A Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia Legislativa, promove, nesta terça-feira (8), mais um programa de capacitação para orientar na elaboração de Planos de Trabalhos para as emendas parlamentares estaduais.

Com foco nos municípios e organizações sociais, a formação será em formato online e tem o objetivo de orientar sobre a formalização dos Planos de Trabalho e das operações de convênios.

“Somos os gestores dos processos das emendas parlamentares e queremos que todo o rito do processo seja transcorrido da forma mais assertiva e eficiente possível. Os recursos que vem das emendas são para atender demandas importantes da população, por isso não queremos que haja nenhum entrave para que ele chegue na ponta”, disse o secretário Eduardo Rocha, chefe da Casa Civil.

No ano passado, o Governo já trabalhou neste formato de capacitação, por meio da Superintendência de Emendas Parlamentares Estaduais e Federais da Casa Civil, e reuniu cerca de 400 pessoas de todo o estado, onde foi apresentado o beabá para a construção de um processo nos moldes que deve ser enviado ao sistema Emendas MS.

“A preocupação do governador Eduardo Riedel é fazer os recursos chegarem ao destino proposta pelos deputados estaduais, desta forma, a orientar aos municípios e entidades de como construir um processo de forma correta e sem risco de erros na hora do processamento, o que poderia acarretar atrasos também na liberação destes recursos”, explicou Édio Viegas, Superintendente das emendas Parlamentares Estaduais e Federais da Casa Civil.

A capacitação acontece em formato online, das 14h às 18h, desta terça-feira (8). Aos interessados, o acesso será pelo link: https://youtube.com/live/3GjFw0JXw9A?feature=share

Programação:

14:00h – 1ª Parte – Municípios

Secretaria de Saúde – SES

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – SEAD

Secretaria de Educação – SED

2ª Parte – Organizações da Sociedade Civil – OSC

(entidades, Associações, Instituições, etc)